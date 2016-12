Arte e Informatica - Sviluppo Siti Internet

ha realizzato il sito web di, il sito ecommerce di Fimardolci Srl, Azienda dolciaria Italiana certificata BRC e IFS poichè distribuisce i propri prodotti sia a livello nazionale che internazionale. Con il commercio elettronico si da la possibilità anche al privato e in tutta Europa, di poter acquistare direttamente online.Il sito è un restyling di una precedente versione, 1.5 in Prestashop ed è stato realizzato nella vs 1.6.1.x . E' stato utilizzato un modulo di esportazione per ordini e utenti, proprio per non creare disagio agli iscritti. E' stata inoltre implementata la sicurezza installando certificato SSL (Secure Sockets Layer) .