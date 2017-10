Arte e Informatica - Sviluppo Siti Internet

Arte e Informatica ha fatto il restyling del sito web della scuola di ballo a Roma Impetus Sito già realizzato in precedenza e rinnovato sia per esigenze estetiche che per essere al passo con le nuove tecnologie.La sucola di Ballo offre oltre a tutti i corsi di ballo, anche le serate danzanti sia di sabato che di domenica, e sul sito sono visibli gli eventi. Nel sito web di Impetus Roma è stata inoltre implementata la sicurezzaI corsi di ballo sono stati messi in categoria in modo da poterli scrorrere tutti quanti senza cambiare pagina ed avere in questo modo una panoramica per poter scegliere.Sono stati creati anche i biglietti da visita con il QR Code in modo che puntino sia sui corsi (fronte) sia sulle serate danzanti e gli eventi (retro)